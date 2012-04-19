Президент Американской торговой палаты может проинвестировать строительсво химического технопарка «Тагил»

Как отмечают в департаменте информполитики губернатора, США традиционно являются важнейшим внешнеэкономическим партнером Свердловской области. Объем нашего ежегодного товарооборота достигает показателя в 1,6 миллиарда долларов США.

Накануне губернатор Мишарин рассказал американским партнерам о крупных инвестиционных проектах Свердловской области. Среди них -особая экономическая зона «Титановая долина», Уральский фармацевтический кластер, химический технопарк «Тагил», а также строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Екатеринбург.

Президент Американской торговой палаты в России Эндрю Сомерс, впечатленный презентацией, выразил уверенность в том, что в ближайшее время совершит визит на Средний Урал вместе с группой американских бизнесменов. Добавим также, что в завершении встречи Александр Мишарин пригласил всех присутствующих принять участие в выставке «ИННОПРОМ-2012».