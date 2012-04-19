Россияне смогут в режиме онлайн следить за движением поездов

Новый сервис «Движение поездов онлайн»расположенв разделе «Пассажирам» на сайте РЖД. Для того чтобы получить информациюо местонахождении того или иного поезда, необходимо указать станциюотправления и прибытия интересующего поезда, дату отправления илиприбытия и нажать кнопку «Найти».