Россияне смогут в режиме онлайн следить за движением поездов
19 апреля 2012, 08:52ОбществоОльга
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Пассажиры ОАО «РЖД» теперь смогут через сайт компании в онлайн-режиме отслеживать движение пассажирских поездов дальнего следования, сообщила компания и ход железнодорожных перевозок.
Новый сервис «Движение поездов онлайн»расположенв разделе «Пассажирам» на сайте РЖД. Для того чтобы получить информациюо местонахождении того или иного поезда, необходимо указать станциюотправления и прибытия интересующего поезда, дату отправления илиприбытия и нажать кнопку «Найти».
Услуга предоставляется для поездов,курсирующих по территории России, в сообщении со странами СНГ и Балтии,отмечают представители перевозчика.
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