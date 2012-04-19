Ростелеком наказали за рассылку рекламы

Компании было выдано предписание об устранении нарушения. Материалы дела переданы должностному лицу ФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении для определения меры ответственности – размера штрафа, за нарушение закона.

В ФАС России поступило обращение гражданина о признаках нарушения законодательства в рекламе, распространявшейся на официальном сайте Нижегородского филиала компании ОАО «Ростелеком». А именно: при входе в Интернет через провайдера Ростелеком, вместо первой страницы, выбранной пользователем, автоматически показывается рекламная страница филиала «Волга» компании Ростелеком с рекламой антивирусного программного обеспечения.

Гражданин в обращении указал, что согласие на получение рекламной информации не давал. «Ростелеком» (ОАО) не предоставила информации, свидетельствующей о согласии гражданина на получения рекламной информации.

Комиссия ФАС России пришла к выводу, что претензия гражданина законна и обоснованна.

Согласно части 6 статьи 38 закона о рекламе рекламораспространитель, в этом случае – компания «Ростелеком» (ОАО), несет ответственность за нарушение.

Справка

1. Согласно части 1 статьи 18 Федерального закона «О рекламе» распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено. Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием.