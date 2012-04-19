С огнем на «ты» - фаершоу на улицах Тагила (ФОТО)

TagilCityпознакомился с участниками этой арт-группы и спешит рассказать и показать всемугороду, что такое «снейк», «комета», горящий «шашлык», и какие чудеса можновытворять с помощью обычных теннисных мячиков.

Это Костя, Юля и Антон. Их команда складывалась постепенно.Юля признается:

Мне поначалу понравилось, как «крутили» мячики на тренировках,захотелось научиться. И вот я здесь.

Сегодня ребят уже можно назвать не простолюбителями. Огнем они способны нарисовать целую историю.

Рисунок, получаемый в результате кручения, напрямую зависитот количества фитилей, размера шарика, закрепленного на цепи или специальномасбестовом шнуре, а также конструкции, которая будет поджигаться. Основноетопливо - керосин, и очень обидно, когда он «вдруг» заканчивается.

Наиболее зрелищны и часто используемы фаерщиками «снейки» -горящие цепи, «кометы» - крутится мяч большого размера, и стандартные шарики,которыми можно рисовать в воздухе. Чаще всего ребята делают так называемые«колеса» и пишут цветы.

В ходе беседы TagilCity стало интересно, будет ли организовано фаершоу намайские праздники. И, ура, тагильчан действительно ждет сюрприз. Ко дню Победыместные «повелители огня» готовят настоящую сценку с разными историями. Будетвсе: и любовь, и война, и музыка. Правда, пока не определено место проведения -либо площадь Славы на Вагонке, либо Театральная площадь в центре города. Такчто следите за афишамии новостями!