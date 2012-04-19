Сегодня на Среднем Урале возможны дожди и грозы
19 апреля 2012, 12:04Общество
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Как сообщили АПИ в Свердловском Гидрометцентре, сегодня, 19 апреля, через территорию Среднего Урала проходит атмосферный фронт, несущий кратковременные дожди и грозы. Вслед за фронтом поступит холодный воздух, последние дни недели будут прохладными.
По прогнозам синоптиков, сегодня днем ожидается до 20 градусов тепла, кконцу недели дневная температура опустится до 10-13 градусов. Ночьюстолбик термометра покажет + 6 градусов. Субботней ночью похолодает доноля градусов.
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