Школьников Нижнего Тагила проверили на употребление наркотиков

Школьники проходили тесты с 1 ноября 2011 года по 1 февраля 2012-го. Каксообщает пресс-служба администрации, перед этим были проведеныродительские собрания, папы и мамы были приглашены на процедуру вкачестве наблюдателей. В результате было подписано более 12 тысячинформированных согласий – 97 % от количества учащихся, подлежащихтестированию. Отказов на этот раз было меньше, чем в прошлом учебномгоду.