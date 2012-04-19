Школьников Нижнего Тагила проверили на употребление наркотиков
Тестирование выявление фактов употребления психоактивных веществ прошли 97 % учащихся от 13 до 17 лет.
Школьники проходили тесты с 1 ноября 2011 года по 1 февраля 2012-го. Каксообщает пресс-служба администрации, перед этим были проведеныродительские собрания, папы и мамы были приглашены на процедуру вкачестве наблюдателей. В результате было подписано более 12 тысячинформированных согласий – 97 % от количества учащихся, подлежащихтестированию. Отказов на этот раз было меньше, чем в прошлом учебномгоду.
Среди прошедших проверку учащихся общеобразовательных учреждений1,4 %были включены в группу риска. Осмотр в диспансерном наркологическомотделении ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 7» 74 школьников спредварительными положительными результатами тестирования признаковзаболевания наркологической патологий, фактов употребленияпсихоактивных веществ не выявил.
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