В Петербурге покажут обновленный Volkswagen Passat CC

Обновленный Volkswagen Passat CC дебютировал на автосалоне в Лос-Анджелесе минувшей осенью. От прежней версии новинку отличает дизайн кузова в стиле фольксвагеновских моделей последнего поколения. Купе получило также биксеноновую и светодиодную оптику, системы контроля слепых зон и удержания автомобиля в своей полосе, функцию массажа в водительском кресле.Российским покупателям Passat CC доступны три бензиновых двигателя (1.8 TSI, 2.0 TSI, 3.6 V6) и дизель 2.0 TDI, которые агрегатируются либо с 6-ступенчатой механической коробкой передач, либо с 7-ступенчатой роботизированной КПП с двойным сцеплением DSG. Автомобиль оснащается как передне-, так и полноприводной трансмиссией.Цены на Volkswagen Passat CC в России, как сообщал ранее портал Kolesa.RU, начинаются с 1 108 000 рублей.