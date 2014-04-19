Производство железнодорожных рельсов на Евраз НТМК празднует 65-летний юбилей

Строительство рельсобалочного цеха Ново-Тагильского металлургического завода началось во время Великой Отечественной войны. Разработкой проекта сложнейшего производственного комплекса длиной 600 метров и шириной до 140 метров руководила группа специалистов во главе с инженером Г.Л. Химичем. В цехе установили два прокатных стана – «900» и «800», полностью пущенные в апреле 1949 года. Сложная система качающихся столов с манипуляторами и кантователями позволила достичь производительности на 20% выше, чем у лучших зарубежных станов подобного типа.

В 2012 году Евраз НТМК завершил техническое перевооружение рельсового производства. Стоимость инвестиционного проекта превысила 2 млрд рублей . В технологическую линию были смонтированы два гидравлических пресса фирмы «Geismar» (Франция) для правки концов рельсов, запущены в эксплуатацию сверлильно-отрезные станки фирмы «MFL» (Австрия), введена высокопроизводительная система для улучшения качества поверхности рельсов - гидросбив окалины - фирмы «HYDROSYSTEM» (Чехия). Кроме того, цех оснащен современной клеймовочной машиной фирмы «Stangl Technik» (Австрия), а также линией неразрушающего контроля фирмы «NDT» (Канада) для обеспечения необходимого контроля качества и проведения приемо-сдаточных испытаний по мировым стандартам. Все качественные характеристики продукции сохраняются в специальном цифровом, архиве для формирования электронного паспорта на каждый рельс.

Сегодня на Евраз НТМК выпускается пять профилей рельсов из различных марок стали с повышенной прочностью и износостойкостью. Они предназначены для эксплуатации на путях промышленного железнодорожного транспорта, метрополитена, в условиях низких температур. Качество продукции рельсобалочного цеха Евраз НТМК подтверждено несколькими сертификатами соответствия, выданными на основании решения Регистра сертификации на федеральном железнодорожном транспорте. Потребителями рельсовой продукции Евраз НТМК являются ОАО «РЖД», государства Прибалтики, Украина, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, а также страны дальнего зарубежья - Турция, Иран, Ирак.

В настоящее время в РБЦ трудятся 930 прокатчиков, вальцовщиков, операторов постов управления, термистов, нагревальщиков металла, штабелировщиков и других специалистов. На торжественных встречах в честь юбилея цеха поздравления получат лучшие работники и ветераны подразделения.

Вполне естественно, что некоторые изделия из металла нельзя изготовить путем массового производства. К примеру, ограждения из нержавеющей стали изготавливаются с учетом места установки - то есть после измерений и расчетов. Аналогичные конструкции - козырьки и навесы - так же требуют тщательного измерения и предварительной подготовки места установки.