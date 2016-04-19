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Мэр приказал осуществлять взаимодействие по мониторингу уровня воды и состояния плотин в Верхнем и Нижнем Тагиле каждые 4 часа (ФОТО)
Сюжеты:
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Мэр приказал осуществлять взаимодействие по мониторингу уровня воды и состояния плотин в Верхнем и Нижнем Тагиле каждые 4 часа (ФОТО)

19 апреля 2016, 12:55ОбществоДенис Таратонов
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