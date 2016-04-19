Мэр приказал осуществлять взаимодействие по мониторингу уровня воды и состояния плотин в Верхнем и Нижнем Тагиле каждые 4 часа (ФОТО)

Чем интенсивней сброс воды, тем интенсивней воздействие на гидротехнические сооружения. Очень важно, чтобы они под такой нагрузкой работали без сбоев. Кроме того, сброс воды с гидротехнических сооружений выше по течению реки Тагил не должен стать неожиданностью для Нижнего Тагила.

В работе служб, обслуживающих гидротехнические сооружения Верхнего и Нижнего Тагила, до вчерашнего дня взаимосвязь осуществлялась дважды: в 8 и 16 часов. Сергей Константинович приказал докладывать об уровне воды и состоянии плотин каждые 4 часа.

Не 2 раза в сутки, а три раза за 12-часовую смену. С отметкой уровня воды и экспертной оценкой состояния гидротехнических сооружений сказал он.

Таким образом, за две смены, дневную и ночную, будет сделано 6 докладов. Мэр обратил внимание собравшихся специалистов на то, что возможно резкое начало дождей, которые могут кардинально изменить ситуацию, поэтому ночной 16-часовой перерыв во взаимодействии специалистов Верхнего и Нижнего Тагила недопустим.

Около трех лет назад нас добил не снег, а дождь, который продолжался недели две напомнил мэр.

Паводок в Нижем Тагиле может привести к закрытию улицы Серова и автомобильного моста на ней.