Противопожарная служба Нижнего Тагила проверяет коллективные сады и населенные пункты на соответствие требованиям пожарной безопасности (ФОТО)

На пресс-конференции, прошедшей сегодня в здании 9-го отряда Федеральной противопожарной службы, Константин Чижов, начальник отдела надзорной деятельности города Нижний Тагил и Горноуральского заводского округа, напомнил о мерах противопожарной безопасности во время пожароопасного периода:

Каждый собственник имущества, будь то коллективный сад или частный дом, должен иметь запасы воды (например, в бочке) или огнетушители. Те населенные пункты и коллективные сады, которые подвержены угрозе лесных пожаров, должны быть оборудованы противопожарной полосой, чтобы огонь из леса не перешел в населенный пункт. Должна быть убрана сухая трава и пожароопасный мусор рассказал он присутствующим, в том числе журналисту TagilCity.ru.

Кроме того, в населенных пунктах и коллективных садах обязательно должна быть организованна система оповещения людей о пожаре и телефонная связь. Особое внимание должно быть уделено организации подъездов к источникам воды, где пожарные цистерны могли бы пополнить запас воды.

Как рассказали на пресс-конференции, с начала 2016 года в Нижнем Тагиле произошло 74 пожара и 169 загораний, прямой ущерб от которых составил почти 33 миллиона рублей. В результате пожаров погибло 3 человека. В прошлом году за этот период погибло 6 человек. 9 человек получили травмы различной степени тяжести. Был спасен во время пожара 31 житель Нижнего Тагила. Кроме того, только за эти выходные неосторожность тагильчан вызвала 21 случай загорания сухой травы.