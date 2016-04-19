Сеть АЗС «Газпромнефть» поддержала Всероссийскую олимпиаду для школьников по экологии

Заключительный этап Всероссийской олимпиады для школьников по экологии прошел в Екатеринбурге с 11 по 17 апреля 2016 года. За призовые места боролись более 240 старшеклассников из 63 городов России. Поддержку мероприятию оказала сеть АЗС «Газпромнефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».

Каждый участник финального этапа олимпиады подготовил исследовательский проект. Работы школьников по изучению экологии больших городов рассматривались в рамках специальной номинации «Урбоэкология», учрежденной сетью АЗС «Газпромнефть». Специалисты службы по охране окружающей среды и промышленной безопасности компании изучили более 50 конкурсных работ, оценивая актуальность проблемы, методы исследования, а также варианты практического применения результатов. Автором лучшего проекта был признан ученик 10 класса школы №16 из Ростова-на-Дону Дмитрий Половников. Свое исследование он посвятил актуальной для мегаполисов теме загрязнения воздуха автомобильным транспортом.

«Я провел мониторинг состояния окружающей среды на одной из самых загруженных улиц своего города и по специальной формуле вычислил массу образующихся вредных выбросов в разное время года. Также я разработал свод рекомендаций для автомобилистов – следуя им, каждый водитель может снизить негативные последствия от использования личного автомобиля. К примеру, нужно регулярно проходить техническое обслуживание, вовремя менять масло и фильтры, не подвергать двигатель высоким нагрузкам, и, конечно, заправлять машину качественным топливом», – рассказал Дмитрий Половников.

«Мы рады тому, что молодое поколение ответственно подходит к теме экологии, и всегда готовы поддержать их инициативы. Среди приоритетных направлений компании – ответственный подход к бизнесу и забота об окружающей среде. Еще в 2013 году сеть АЗС «Газпромнефть» перешла на реализацию топлива экологического стандарта «Евро-5» с опережением требований Технического регламента. Данное топливо отличается высокой степенью очистки и минимальным содержанием загрязняющих веществ, в том числе серы, что позволяет снизить влияние выхлопных газов на окружающую среду и улучшить экологическую ситуацию в регионе», – отметил заместитель руководителя сети АЗС «Газпромнефть» в УрФО Евгений Никитин.

Справка:

Сеть АЗС «Газпромнефть» насчитывает порядка 1400 станций в России и странах СНГ. Широкая география сети АЗС «Газпромнефть» и выгодное местоположение Омского, Московского и Ярославского нефтеперерабатывающих заводов обеспечивают лидирующие позиции сети АЗС «Газпромнефть» на розничном рынке Западной Сибири и центральной части России.