Сезон капремонтов домов в Нижнем Тагиле начнется в мае

По итогам конкурса, капремонтами будут заниматься две компании. Работы в Ленинском и Тагилстроевском районах будет проводить, как и раньше, «Стройкомплекс». Застройщику предстоит провести капремонты 50-ти объектов. На Вагонке и Вые скандально известный «Стройдор» сменит «РСКУ» - подразделение «Уралвагонзавода», который займется 28-ми помещениями.

К своим обязанностям застройщики приступят уже после майских праздников. Сергей Носов пообещал, что будет держать ведение работ на личном контроле, чтобы к началу осени все ремонты были выполнены.

Кроме того, градоначальник поручил городским организациям обратить внимание на инфраструктуру домов, а именно: параллельно с капремонтом проводить ревизию и ремонт снабжающих узлов. И делать это качественно, как отметил Носов, чтобы не пришлось потом вскрывать асфальт и нарушать благоустройство из-за не устраненной вовремя утечки.