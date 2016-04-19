Социальный видеоролик спасет тысячи детских жизней

У каждого из нас бывают мысли, увидев или услышав что-то неприятное - как хорошо, что это не со мной и моими близкими. К сожалению, эту фразу не могут сказать дети и их родители, столкнувшиеся с проблемой онкологии. В такой момент очень важно, кто станет не только моральной, но и финансовой поддержкой в борьбе за жизнь. Наша компания уже седьмой год является партнером благотворительного фонда «Мы вместе», зарекомендовавшим себя надежным, честным, адресным помощником тем, кому поддержка нужна, как воздух. За это время совместно были реализованы различные благотворительные проекты, направленные на сбор средств для ребятишек фонда. А благодаря номеру спасения детских жизней - 000777, на который абоненты «МегаФона» на Урале всегда могут отправлять сообщения и перечислять деньги на лечение малышей, были спасены десятки детских жизней, и мы надеемся, что благодаря новому проекту «Путь домой» мы увеличим их количество отметила Людмила Столярова, директор по связям с общественностью Уральского филиала компании «МегаФон».