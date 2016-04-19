Социальный видеоролик спасет тысячи детских жизней
Рекламное агентство «Восход» и HYPE Production при поддержке Уральского филиала компании «МегаФон» выпустили социальный видеоролик в поддержку благотворительного детского фонда «Мы вместе», спасающего ежедневно жизни детей с онкологией. Новый проект о заветном желании ребенка, которое существенно отличается от привычной детской мечты.
За 8 лет работы фонда «Мы вместе» было спасено более 2 000 детей из Свердловской области, многие детские клиники, дома ребенка и интернаты получили жизненно важную помощь. Онкология не выбирает пациентов по возрасту и социальному положению, зачастую, на лечение срочно требуется большая денежная сумма. Благодаря людям, неравнодушным к проблемам тяжелобольных детей, у подопечных фонда появляется шанс на выздоровление.
У каждого из нас бывают мысли, увидев или услышав что-то неприятное - как хорошо, что это не со мной и моими близкими. К сожалению, эту фразу не могут сказать дети и их родители, столкнувшиеся с проблемой онкологии. В такой момент очень важно, кто станет не только моральной, но и финансовой поддержкой в борьбе за жизнь. Наша компания уже седьмой год является партнером благотворительного фонда «Мы вместе», зарекомендовавшим себя надежным, честным, адресным помощником тем, кому поддержка нужна, как воздух. За это время совместно были реализованы различные благотворительные проекты, направленные на сбор средств для ребятишек фонда. А благодаря номеру спасения детских жизней - 000777, на который абоненты «МегаФона» на Урале всегда могут отправлять сообщения и перечислять деньги на лечение малышей, были спасены десятки детских жизней, и мы надеемся, что благодаря новому проекту «Путь домой» мы увеличим их количество отметила Людмила Столярова, директор по связям с общественностью Уральского филиала компании «МегаФон».
Видеоролик демонстрирует, что мечты детей, страдающих тяжелым недугом, отличаются от повседневных желаний обычных малышей. Часто их жизнь зависит лишь от того, сколько денег окажется в копилке в момент, когда они так нужны для выздоровления.
Мы благодарим всех участников проекта за профессиональный и креативный подход. Вместе нам удалось создать трогательный социальный ролик, и мы надеемся, что он откликнется в сердцах многих людей, неравнодушных к проблемам тяжелобольных детей, -- рассказывает Ирина Луговых, директор благотворительного детского фонда «Мы вместе».