Спасатели Нижнего Тагила всю ночь спасали пенсионеров из затопленных дачных домов (ФОТО)

У нас домик в коллективном саду «Автомобилист-2». Сегодня ночью была открыта плотина, чтобы спустить воду. Было очень сильное затопление. Река вышла из берегов, к дачным домикам нельзя было подобраться. Только на лодках, а течение было очень быстрым. В одном из дачных домиков от воды на втором этаже укрывалась наша бабушка. В три часа ночи мы обратились в Центр защиты населения. Спасатели прибыли и, несмотря на течение, ночью, отправились на лодке спасать нашу бабушку. Хотелось бы выразить огромную благодарность спасателям - Путилову и Карасёву Александрам, Долгих Роману, Лаврищеву Артёму, Меенкову Юрию поделилась с журналистами TagilCity.ru тагильчанка.

Спасатели вывезли на лодках очень много людей. Спасательные работы продолжались всю ночь и продолжаются сейчас [по состоянию на 10:00 19.04 – прим.ред.]. Всем спасённым, а так же тем, кто переживал за них, спасатели предлагали горячий чай добавила тагильчанка.

В подтверждение своих слов жительница Нижнего Тагила прислала фотографии. В Центре защиты населения не смогли оперативно прокомментировать то, сколько людей было спасено этой ночью из затопленных жилищ. Вероятно, это связано с тем, что в связи с паводком у спасателей и их руководства стало очень много работы.