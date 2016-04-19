В мае ветераны ВОВ не будут тратить деньги на поездки по России в поездах дальнего следования

Бесплатные поездки распространяются на купейные вагоны всех видов поездов, а также в вагоны поездов перевозчика АО «ФПК» и в вагоны эконом-класса скоростных поездов «Сапсан». Стоит добавить, что квот на билеты нет. Иными словами, каждый ветеран ВОВ может хоть все дни ездить по России без ограничений.

В билетных кассах уже можно оформить безденежные проездные документы. Они оформляются на основании сведений, удостоверяющие личность пассажира [для ветеранов и сопровождающих – прим.ред], а также при предоставлении одного из следующих документов, предоставляющих льготу [только для ветеранов]:

удостоверение участника ВОВ;

удостоверение инвалида ВОВ;

удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда».

Кроме того, те, кто оформил такие проездные документы, не платят за услуги сервиса, в том числе и за постельное белье и питание.

По словам гендиректора «РЖД» Олега Озёрова, бесплатные поездки вводятся для того, чтобы ветераны, не испытывая сложностей в переездах, смогли встретиться со своими фронтовыми друзьями, съездить на памятные для них места и возложить цветы на могилы погибших товарищей.