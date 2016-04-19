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В мае ветераны ВОВ не будут тратить деньги на поездки по России в поездах дальнего следования
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В мае ветераны ВОВ не будут тратить деньги на поездки по России в поездах дальнего следования

19 апреля 2016, 15:50ОбществоТимофей Данилов
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