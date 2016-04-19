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В Нижнем Тагиле пропал пенсионер, страдающий потерей памяти: полиция просит помочь в поиске
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле пропал пенсионер, страдающий потерей памяти: полиция просит помочь в поиске

19 апреля 2016, 13:45ОбществоТимофей Данилов
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