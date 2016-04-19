В Нижнем Тагиле пропал пенсионер, страдающий потерей памяти: полиция просит помочь в поиске

Вчера за помощью в полицию обратилась дочь пенсионера. Она пояснила, что 18 апреля около полудня её престарелый отец вышел погулять на улицу, но домой не вернулся.

В силу преклонного возраста Виктор Дергунов страдает потерей памяти. Это уже не первый случай, когда пенсионер пропадал. Около полугода назад он пошел на рынок «Феникс», но забыл дорогу домой. С того момента в кармане пенсионера лежит конверт с данными, адресом и номером телефона.

Мужчина любит много гулять и никогда не пользуется общественным транспортом – всегда ходит пешком. Близкие думают, что Виктор Дмитриевич отправился либо в сторону моста на Фрунзе, либо к железнодорожному вокзалу.

Пожилой человек одет в светло-серую куртку, темно-серые брюки, коричневые ботинки и черную кепку.

Всем, кто располагает любой информацией о пропавшем пенсионере, просьба обратиться по телефону дежурной части: 97-60-32 или по телефону 02.