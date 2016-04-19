В Свердловской области газовики готовы к прохождению весеннего паводка
Чтобы обеспечить бесперебойную работу газового хозяйства региона во время паводка, компания «ГАЗЭКС» перешла на усиленный режим работы.
Проходят внеплановые обходы газораспределительных пунктов. Кроме того, осматриваются наземные и подземные газопроводы, а также запорная арматура на газопроводах, чтобы обнаруживать опасные места и предотвращать возможные аварии.
На усиленном контроле теперь находятся земляные и общестроительные работы около работающих газопроводов. Специалисты постоянно проводят мониторинг объектов, которые могут попасть в зону потопления. Кроме того, «ГАЗЭКС» располагает всей необходимой техникой, материалами и инструментами для усиленного режима работы.
Напоминаем, в выходные «большая вода» пришла в Нижний Тагил. 17 апреля паводок затопил порядка 250 садовых участков. Сегодня спасатели всю ночь эвакуировали пострадавших дачников. Также, река Тагил начала выходить на улицу Серова и в сторону «Мегамарта». Сергей Носов поручил специалистам каждые 4 часа докладывать об уровне воды.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru