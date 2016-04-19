В Свердловской области газовики готовы к прохождению весеннего паводка

Проходят внеплановые обходы газораспределительных пунктов. Кроме того, осматриваются наземные и подземные газопроводы, а также запорная арматура на газопроводах, чтобы обнаруживать опасные места и предотвращать возможные аварии.

На усиленном контроле теперь находятся земляные и общестроительные работы около работающих газопроводов. Специалисты постоянно проводят мониторинг объектов, которые могут попасть в зону потопления. Кроме того, «ГАЗЭКС» располагает всей необходимой техникой, материалами и инструментами для усиленного режима работы.