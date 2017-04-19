Мобильное приложение от ПФР будет доступно для жителей Нижнего Тагила
У тагильчан появилась возможность с легкостью получать информацию о своем индивидуальном счёте в Пенсионном фонде России. В пресс-службе управления сообщили о запуске мобильного приложения.
Благодаря нововведению клиенты ПФР смогут проверять начисления работодателем страховых взносов, мониторить состояние лицевого счета, а также записываться на прием и заказывать документы.
Приложение доступно для iOS и Android. Для авторизации необходимо пройти подтверждение на портале госуслуг и ввести пин-код.
Подтвердить упрощенную или стандартную учетную запись можно в офисах Почты России, Ростелекома или клиентских службах Пенсионного фонда. В дальнейшем вход осуществляется через этот пин-код. Пенсионный фонд первый среди госведомств реализовал механизм авторизации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) с помощью пин-кода.
Без авторизации также есть возможность получать информацию о ближайшей клиентской службе ПФР или МФЦ, а также записываться на приём.
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