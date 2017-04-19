Мобильное приложение от ПФР будет доступно для жителей Нижнего Тагила

Благодаря нововведению клиенты ПФР смогут проверять начисления работодателем страховых взносов, мониторить состояние лицевого счета, а также записываться на прием и заказывать документы.

Приложение доступно для iOS и Android. Для авторизации необходимо пройти подтверждение на портале госуслуг и ввести пин-код.

Подтвердить упрощенную или стандартную учетную запись можно в офисах Почты России, Ростелекома или клиентских службах Пенсионного фонда. В дальнейшем вход осуществляется через этот пин-код. Пенсионный фонд первый среди госведомств реализовал механизм авторизации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) с помощью пин-кода.

Без авторизации также есть возможность получать информацию о ближайшей клиентской службе ПФР или МФЦ, а также записываться на приём.