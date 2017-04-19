Мужчина пропал между деревнями Северка и Никитино под Нижним Тагилом (ФОТО)
19 апреля 2017, 10:39ОбществоЕкатерина Малых
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Пропал Поплевичев Александр Владимирович 1976 года рождения между деревнями Северка и Никитино под Нижним Тагилом.
Сюжеты: Нижний Тагил
В воскресенье, 16 апреля, он направлялся из деревни Северка в деревню Никитино, однако в конечном пункте так и не появился. Было подано заявление о розыске в Верхнесалдинский ОВД. Поиск с собакой никакого результата не дал – собака след не взяла.
Александр был одет в тёмно-синюю фуфайку, тёмно-синее трико, чёрная вязаная шапка и чёрные калоши.
Из особых примет можно выделить шрам на внутренней стороне бедра сообщил брат Александра.
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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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