Мужчина пропал между деревнями Северка и Никитино под Нижним Тагилом (ФОТО)

В воскресенье, 16 апреля, он направлялся из деревни Северка в деревню Никитино, однако в конечном пункте так и не появился. Было подано заявление о розыске в Верхнесалдинский ОВД. Поиск с собакой никакого результата не дал – собака след не взяла.