Сергей Носов ответит на вопросы тагильчан в онлайн-режиме на TagilCity.ru 20 апреля
19 апреля 2017, 19:45ОбществоЕкатерина Малых
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20 апреля в рамках премии «Человек года» пройдёт прямая online-трансляция беседы TagilCity.ru с главой Нижнего Тагила Сергеем Носовым.
Сюжеты: Нижний Тагил
Читатели TagilCity.ru имеют эксклюзивную возможность - задать вопросы мэру Нижнего Тагила! Прямая трансляция будет проходить в группе TagilCity.ru ВКонтакте с 18 до 19 часов 20 апреля.
Как в Нижнем Тагиле идет расселение аварийных домов? Почему вода имеет посторонние запахи? Какие Как заставить дорожников проводить качественные ремонты? Когда в городе появятся новые парковки и детские площадки?
У каждого читателя TagilCity.ru еще есть время сформулировать волнующие Вас вопросы до 17.00 20 апреля, лучшие из них редакция задаст Сергею Носову в прямом эфире.
Вопросы можно задать в комментариях к этой записи ВКонтакте или под этой новостью.
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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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