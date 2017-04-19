Сергей Носов ответит на вопросы тагильчан в онлайн-режиме на TagilCity.ru 20 апреля

Читатели TagilCity.ru имеют эксклюзивную возможность - задать вопросы мэру Нижнего Тагила! Прямая трансляция будет проходить в группе TagilCity.ru ВКонтакте с 18 до 19 часов 20 апреля.

Как в Нижнем Тагиле идет расселение аварийных домов? Почему вода имеет посторонние запахи? Какие Как заставить дорожников проводить качественные ремонты? Когда в городе появятся новые парковки и детские площадки?

У каждого читателя TagilCity.ru еще есть время сформулировать волнующие Вас вопросы до 17.00 20 апреля, лучшие из них редакция задаст Сергею Носову в прямом эфире.

Вопросы можно задать в комментариях к этой записи ВКонтакте или под этой новостью.