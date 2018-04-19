Арт-объекты будут создаваться на глазах у зрителей в нижнетагильском парке «Народный»
19 апреля, 16:05Общество
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В Нижнем Тагиле начался прием заявок на участие в IV Симпозиуме городской и ландшафтной скульптуры. С июня на территории парка «Народный» откроется мастерская и арт-объекты будут создаваться на глазах у жителей города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тема фестиваля – «Мир животных Урала». Организаторы конкурса просят участников обратить внимание на мифологию коренных уральцев. Однако главное для организаторов, чтобы будущие скульптуры восхитили детей. Авторов попросили подумать об интерактиве в своих работах. Жюри выберет 8 лучших работ, которые воплотят участники мероприятия в парке «Народный».
Симпозиум привлек творцов со всей России – заявки подали художники из Москвы, Уфы, Иркутска и других российских городов. Тагильский скульптор Александр Иванов одним из первых отправил эскиз на конкурс, сообщает «Тагил-ТВ».
Видео: «Тагил-ТВ»
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