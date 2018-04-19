Арт-объекты будут создаваться на глазах у зрителей в нижнетагильском парке «Народный»

Тема фестиваля – «Мир животных Урала». Организаторы конкурса просят участников обратить внимание на мифологию коренных уральцев. Однако главное для организаторов, чтобы будущие скульптуры восхитили детей. Авторов попросили подумать об интерактиве в своих работах. Жюри выберет 8 лучших работ, которые воплотят участники мероприятия в парке «Народный».