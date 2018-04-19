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Арт-объекты будут создаваться на глазах у зрителей в нижнетагильском парке «Народный»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Арт-объекты будут создаваться на глазах у зрителей в нижнетагильском парке «Народный»

19 апреля, 16:05Общество
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