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Новости Нижнего Тагила

Главреда «Областной газеты» в Екатеринбурге Дмитрия Полянина проверили на полиграфе

19 апреля 2018, 18:40Добавить новость
Екатеринбург,«Областная газета»,главный редактор,нападение,травмы,Дмитрий Полянин,полиграф
Главный редактор «Областной газеты» в Екатеринбурге Дмитрий Полянин прошел проверку на детекторе лжи в рамках расследования уголовного дела по факту совершенного на него нападения. Правоохранительные органы предпринимают все действия для установления личностей нападавших. Для этого понадобилась проверка пострадавшего на полиграфе.

Напомним, что вечером 12 апреля неизвестные напали на главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина. В результате нападения главред получил ушибы, перелом ребра и сотрясение головного мозга.

Сейчас Дмитрий уже выписан из стационара. Врачи назначили ему длительное лечение, сообщает «Областная газета».
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