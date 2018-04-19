Готовившим взрыв ТЦ и метро в Екатеринбурге террористам вынесен приговор
19 апреля, 11:05Общество
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В Самаре осуждены 7 уроженцев Киргизии, которые вели подготовку взрыва ТЦ «Карнавал» и метро в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
Злоумышленники признаны виновными в хранении взрывчатых веществ, а также приготовлении к теракту. Террористы получили от 12 до 16 лет тюрьмы. Следователи выяснили, что помимо Екатеринбурга они планировали устроить взрывы в Москве и Санкт-Петербурге.
Один из злоумышленников Казим Абдулажанов был владельцем кафе. Его брат Камил сформировал группу сторонников группировки ИГИЛ, являющейся запрещенной в России, и спонсировал одного из террористов, проходившего лечение в Турции после ранения в Сирии. По версии следствия, именно он являлся инициатором терактов, пишет «АиФ».
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