Новая система наружного освещения появилась в селе Покровское (ВИДЕО)
19 апреля, 17:00Общество
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73 уличных светильника заменили на светодиодные панели в селе Покровское под Нижний Тагилом.
По словам жителей села, старая система освещения работала нестабильно – лампы быстро перегорали, фонари постепенно разрушались. Член Совета общественности села Покровское Петр Демаков рассказал, что недавно из-за плохого освещения даже случилось ДТП – машина наехала на местного жителя.
Наружное освещение обновили также в микрорайоне Восточный. Всего поменяли около 90 фонарей. Администрация планирует и дальше развивать систему наружного освещения. Согласно пилотному проекту в крупных населенных пунктах устанавливается светодиодное освещение, передает «Тагил-ТВ».
Видео: «Тагил-ТВ»
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