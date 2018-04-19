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Новости Нижнего Тагила

Новая система наружного освещения появилась в селе Покровское (ВИДЕО)

19 апреля 2018, 17:00Добавить новость
администрация,дорога,ремонт,Свердловская область,Покровское,уличное освещение,фонари,обновление

73 уличных светильника заменили на светодиодные панели в селе Покровское под Нижний Тагилом.

По словам жителей села, старая система освещения работала нестабильно – лампы быстро перегорали, фонари постепенно разрушались. Член Совета общественности села Покровское Петр Демаков рассказал, что недавно из-за плохого освещения даже случилось ДТП – машина наехала на местного жителя.

Наружное освещение обновили также в микрорайоне Восточный. Всего поменяли около 90 фонарей. Администрация планирует и дальше развивать систему наружного освещения. Согласно пилотному проекту в крупных населенных пунктах устанавливается светодиодное освещение, передает «Тагил-ТВ».

Видео: «Тагил-ТВ»
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