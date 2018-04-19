Прощание с Андреем Рывкиным прошло в Нижнетагильском Драмтеатре (ВИДЕО)

Напомним, что ведущий артист театра драмы Андрей Рывкин умер 15 апреля после продолжительной болезни.

Через трое суток в Нижнетагильском Драматическом театре прошла гражданская панихида. Проститься с Андреем Олеговичем помимо коллег пришли актёры театров Свердловской области, представители Союза театральных деятелей и поклонники.