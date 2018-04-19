Прощание с Андреем Рывкиным прошло в Нижнетагильском Драмтеатре (ВИДЕО)

Поклонники, коллеги и друзья пришли проститься с актёром Нижнетагильского Драматического театра Андреем Рывкиным. Гражданская панихида прошла 18 апреля.
Напомним, что ведущий артист театра драмы Андрей Рывкин умер 15 апреля после продолжительной болезни.
Через трое суток в Нижнетагильском Драматическом театре прошла гражданская панихида. Проститься с Андреем Олеговичем помимо коллег пришли актёры театров Свердловской области, представители Союза театральных деятелей и поклонники.
Похоронен актёр был на Центральном кладбище Нижнего Тагила, сообщает «Тагил-ТВ».
Видео: «Тагил-ТВ»