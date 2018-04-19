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Новости Нижнего Тагила

Прощание с Андреем Рывкиным прошло в Нижнетагильском Драмтеатре (ВИДЕО)

19 апреля 2018, 08:35Добавить новость
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Поклонники, коллеги и друзья пришли проститься с актёром Нижнетагильского Драматического театра Андреем Рывкиным. Гражданская панихида прошла 18 апреля.

Напомним, что ведущий артист театра драмы Андрей Рывкин умер 15 апреля после продолжительной болезни.

Через трое суток в Нижнетагильском Драматическом театре прошла гражданская панихида. Проститься с Андреем Олеговичем помимо коллег пришли актёры театров Свердловской области, представители Союза театральных деятелей и поклонники.


Похоронен актёр был на Центральном кладбище Нижнего Тагила, сообщает «Тагил-ТВ».


Видео: «Тагил-ТВ»
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