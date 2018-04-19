Ремонт в нижнетагильской СОШ №56 находится в стадии чистовой отделки помещений

На моей памяти впервые в тагильском образовательном учреждении капитальный ремонт проводится сразу с учетом дизайнерских решений благодаря четкому взаимодействию заказчика, подрядчика и руководства школы, -- подчеркнул глава города.

По информации пресс-службы администрации Нижнего Тагила, Сергей Носов осмотрел кабинет английского языка, где уже проведена большая часть ремонтных работ. Мэр дал высокую оценку увиденному на стройплощадке.