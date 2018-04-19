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Новости Нижнего Тагила

Ремонт в нижнетагильской СОШ №56 находится в стадии чистовой отделки помещений

19 апреля 2018, 21:10Добавить новость
Нижний Тагил,сергей носов,ремонт,сош №56,школа,отделочные работы,школьники
19 апреля глава Нижнего Тагила посетил СОШ №56, где ведется капитальный ремонт здания. Мэр лично осмотрел коридоры и кабинеты, где ведутся строительно-монтажные работы. По словам заместителя генерального директора по строительству ЗАО «Стройкомплекс» Георгия Полевщикова, сейчас в здании закончены работы по кровле, остеклению, прокладке внутренних сетей, черновой отделке помещений. Рабочие уже приступили к чистовым отделочным работам. 

Георгий Полевщиков также отметил, что мероприятия по ремонту идут с опережением намеченного графика, и первого сентября ученики пойдут в обновленную школу.

По информации пресс-службы администрации Нижнего Тагила, Сергей Носов осмотрел кабинет английского языка, где уже проведена большая часть ремонтных работ. Мэр дал высокую оценку увиденному на стройплощадке.

На моей памяти впервые в тагильском образовательном учреждении капитальный ремонт проводится сразу с учетом дизайнерских решений благодаря четкому взаимодействию заказчика, подрядчика и руководства школы, -- подчеркнул глава города.
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