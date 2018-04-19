«Ростелеком» отдает тысячи фильмов и сериалов по цене одного
Отечественная мультипликация отметила 106-й день рождения. Именно 8 апреля 1912 года состоялась премьера первого отечественного мультипликационного фильма – «Прекрасная Люканида». Это была работа биолога Владислава Старевича про несчастную любовь из жизни насекомых.
Сегодня же телевизор изобилует фильмами и сериалами различных форматов для всех возрастов. Так, «Ростелеком» предлагает пакет «Киномания» – коллекцию отличного кино и сериалов для всей семьи. Пакет включает более 20 лучших фильмовых каналов, а также ViP Viasat Premium и Amediateka Home of HBO с возможностью круглосуточно и безлимитно смотреть кинохиты и самые нашумевшие сериалы мира.
«Киномания» объединяет в себе всё, что нужно современной семье – отличный контент, высокоскоростной «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ», которое можно смотреть не только дома, но и в любом месте, где есть интернет.
В пакете «Киномания» на каналах, а также в видеоподписках каждый член семьи любого возраста и увлечений обязательно найдет интересный вариант для себя лично. Причем если родители будут смотреть любимый сериал на телевизоре, то дети в то же самое время могут смотреть что-то свое на ноутбуке или смартфоне.
Подключить «Киноманию» очень просто: можно оставить заявку на сайте rt.ru (в этом случае можно претендовать на дополнительные web-подарки), позвонить на бесплатный круглосуточный номер 8-800-100-0-800 или зайти в ближайший центр продаж и обслуживания «Ростелекома». Заявки на подключение услуг по акции принимаются до 30 июня 2018 года.
«Интерактивное ТВ» – это уникальная цифровая витрина огромным выбором телевизионного и видеоконтента только высокого качества. На ней любой зритель обязательно найдет что-то интересное для себя лично: доступно более 230 телеканалов, в том числе 80 в формате HD, более 3 тысяч фильмов и сериалов, а также максимальный набор дополнительных сервисов («Управление просмотром», «Родительский контроль», «Караоке» и др.).