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Новости Нижнего Тагила

Арт-объекты будут создаваться на глазах у зрителей в нижнетагильском парке «Народный»

19 апреля 2018, 16:05Добавить новость
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В Нижнем Тагиле начался прием заявок на участие в IV Симпозиуме городской и ландшафтной скульптуры. С июня на территории парка «Народный» откроется мастерская и арт-объекты будут создаваться на глазах у жителей города.

Тема фестиваля – «Мир животных Урала». Организаторы конкурса просят участников обратить внимание на мифологию коренных уральцев. Однако главное для организаторов, чтобы будущие скульптуры восхитили детей. Авторов попросили подумать об интерактиве в своих работах. Жюри выберет 8 лучших работ, которые воплотят участники мероприятия в парке «Народный».

Симпозиум привлек творцов со всей России – заявки подали художники из Москвы, Уфы, Иркутска и других российских городов. Тагильский скульптор Александр Иванов одним из первых отправил эскиз на конкурс, сообщает «Тагил-ТВ».
 

Видео: «Тагил-ТВ»
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