Специальная комиссия проверит памятники Нижнего Тагила перед Днём Победы (ВИДЕО)

В одном только Ленинском районе планируется проверить порядка 26 объектов.



Каждый памятник внимательно осматривают на предмет наличия сколов, трещин и надписей. После выдаются рекомендации по тому, как привести объект в надлежащий вид. Иногда для этого достаточно просто промыть его и почистить, сообщает «Тагил-ТВ».



До конца недели подобные проверки пройдут в Тагилстроевском и Дзержинском районах Нижнего Тагила. Рейды по памятным местам стали систематическими и проводятся с 2008 года, отмечают участники комиссии. Стоит отметить, что день начала рейдов в Нижнем Тагиле в 2018 году совпал с Международным днем охраны памятников и исторических мест.





Видео: «Тагил-ТВ»