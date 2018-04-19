Специальная комиссия проверит памятники Нижнего Тагила перед Днём Победы (ВИДЕО)

Памятные места Нижнего Тагила в преддверии 9 Мая пройдут проверку со стороны специальной комиссии. Эксперты проведут осмотр и обследование мемориалов, обелисков и памятных досок.
В одном только Ленинском районе планируется проверить порядка 26 объектов.
Каждый памятник внимательно осматривают на предмет наличия сколов, трещин и надписей. После выдаются рекомендации по тому, как привести объект в надлежащий вид. Иногда для этого достаточно просто промыть его и почистить, сообщает «Тагил-ТВ».
До конца недели подобные проверки пройдут в Тагилстроевском и Дзержинском районах Нижнего Тагила. Рейды по памятным местам стали систематическими и проводятся с 2008 года, отмечают участники комиссии. Стоит отметить, что день начала рейдов в Нижнем Тагиле в 2018 году совпал с Международным днем охраны памятников и исторических мест.
Видео: «Тагил-ТВ»