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Новости Нижнего Тагила

Уголовное дело по факту ДТП с участием сына депутат заведено полицией Нижнего Тагила

19 апреля 2018, 07:35Добавить новость
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По факту смертельного ДТП на улице Свердлова, в котором принимал участие сын вице-спикера городской думы Нижнего Тагила, возбуждено уголовное дело. Начато изучение материалов по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Вечером 4 марта на улице Свердлова в Нижнем Тагиле 35-летний водитель на Mitsubishi Outlander не справился с управлением и врезался в дерево.

За рулём, согласно материалам следствия, находился сын зампреда Нижнетагильской городской думы Игоря Базилевича. В результате ДТП погиб пассажир, водителя госпитализировали.


Как сообщают «Все новости», следственное управление МВД Нижнего Тагила возбудило уголовное дело по статье 264 УК РФ. Часть уголовной статьи полицейские не конкретизируют. Для выяснения всех обстоятельств дела назначены судебно-медицинская и авто-техническая экспертизы. Результаты пока что неизвестны.

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