Уголовное дело по факту ДТП с участием сына депутат заведено полицией Нижнего Тагила

Вечером 4 марта на улице Свердлова в Нижнем Тагиле 35-летний водитель на Mitsubishi Outlander не справился с управлением и врезался в дерево .

Как сообщают «Все новости», следственное управление МВД Нижнего Тагила возбудило уголовное дело по статье 264 УК РФ. Часть уголовной статьи полицейские не конкретизируют. Для выяснения всех обстоятельств дела назначены судебно-медицинская и авто-техническая экспертизы. Результаты пока что неизвестны.