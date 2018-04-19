+5
Свердловская область
Нижний Тагил
+5
ночь: +4
утро: 0
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 60.86 + 3.6
EUR 75.40 + 4.84
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Расширила жилплощадь: жительница Верхней Пышмы «приватизировала» лестничную клетку

19 апреля 2018, 16:30Добавить новость
Верхняя Пышма,приставы,перегородка на лестничной площадке,дверные замки,соседи,квартира
Жительница Верхней Пышмы незаконно прибавила к своей жилплощади три квадратных метра, возведя на лестничной площадке перегородку. Также женщина несколько раз меняла замки на входной двери, не пуская тем самым соседку, которая является владелицей одной из комнат в квартире. 

Жители дома обратились в суд с требованием убрать незаконно возведенное сооружение. Суд удовлетворил этот иск. Однако нарушительница не выполнила решение суда в установленные сроки. Приставы составили протокол по статье «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера». Перегородку демонтировали.

Хозяйка комнаты получила доступ к жилью, а соседи вернули часть своей лестничной площадки, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , ,

Читайте также:

Тхэквондист из Нижнего Тагила примет участие в первенстве России
сегодня, 07:05
4 0
Обвиняемый в убийстве Ирины Вахрушевой может быть причастен еще к нескольким смертям
17 апреля, 07:30
0 1
Житель Березовского купил квартиру с боевой гранатой на кухне
15 апреля, 12:05
2 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 90
Подписаться на новости