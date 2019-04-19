12 уральских городов прошли первый этап конкурса грантов на благоустройство

За федеральные гранты борются Верхняя Пышма с проектом реконструкции парка культуры и отдыха «Манин Парк», Полевской с Аллеями уральских мастеров, Новоуральск с проектом реконструкции бульвара академика Кикоина, также в конкурсе принимают участие проекты исторического центра и набережной в Сысерти, улицы Партизанской в Богдановиче, улицы Карла Маркса в Камышлове, площади Быкова в Нижней Салде, исторической части города в Туринске, сквера в районе Леспромхоза в Бисерти, Введенской площади в Верхних Сергах и центральных площадей в Нижних Сергах и Верхотурье.