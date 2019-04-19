12 уральских городов прошли первый этап конкурса грантов на благоустройство
12 муниципалитетов Свердловской области прошли во второй этап Всероссийского конкурса для получения грантов на благоустройство, сообщает департамент информполитики региона.
Второй окончательный этап, на котором станет известно, кто получит финансирование проектов, пройдет в конце мая.
За федеральные гранты борются Верхняя Пышма с проектом реконструкции парка культуры и отдыха «Манин Парк», Полевской с Аллеями уральских мастеров, Новоуральск с проектом реконструкции бульвара академика Кикоина, также в конкурсе принимают участие проекты исторического центра и набережной в Сысерти, улицы Партизанской в Богдановиче, улицы Карла Маркса в Камышлове, площади Быкова в Нижней Салде, исторической части города в Туринске, сквера в районе Леспромхоза в Бисерти, Введенской площади в Верхних Сергах и центральных площадей в Нижних Сергах и Верхотурье.
Всего на благоустройство в муниципалитетах из федерального бюджета выделены пять миллиардов рублей, которые разделят между 60 населенными пунктами с численностью населения более 100 тысяч человек и 20 историческими поселениями федерального и регионального значения.