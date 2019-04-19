20-летняя тагильчанка поборется за звание MISS MAXIM 2019
Сегодня, 16:27ОбществоФото: miss.maximonline.ru
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20-летняя жительница Нижнего Тагила Эльвира Вишнякова приняла участие в конкурсе MISS MAXIM 2019.
Сюжеты: Нижний Тагил
Девушка участвует в первом этапе «Кто горячее?», по результатам которого будут выбраны 100 участниц следующего тура. За звание MISS MAXIM 2019 поборются 10 победительниц первых двух туров.
Первый этап продлится до 16 мая. На сайте конкурса программа группирует девушек парами. За каждый голос тагильчанка получает один балл, за каждый клик сопернице – теряет балл.
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