96 мигрантов-нелегалов будут депортированы из Свердловской области

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, за шесть дней были возбуждены 64 уголовных дела по факту фиктивной регистрации иностранцев, выявлены 633 нарушения, 443 из которых связаны с правилами въезда, выезда и пребывания иностранцев на территории России. Еще 184 нарушения касаются трудовой деятельности.