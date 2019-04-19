96 мигрантов-нелегалов будут депортированы из Свердловской области
Сегодня, 20:40ОбществоФото: Валерий Горелых/ Ведомости Урал
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В Свердловской области в результате оперативно-профилактической операции 96 нелегалов будут выдворены из страны, сообщают «Ведомости Урал».
Операция проходила в регионе с 9 апреля.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, за шесть дней были возбуждены 64 уголовных дела по факту фиктивной регистрации иностранцев, выявлены 633 нарушения, 443 из которых связаны с правилами въезда, выезда и пребывания иностранцев на территории России. Еще 184 нарушения касаются трудовой деятельности.
Были выписаны административные штрафы на общую сумму в 2 миллиона 141 тысячу рублей.
Помимо этого, сотрудники правоохранительных органов установили причастность нелегалов к совершению различных преступлений. Возбуждены 20 уголовных дел, 18 из которых – по факту незаконного оборота наркотических и психотропных средств.
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