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96 мигрантов-нелегалов будут депортированы из Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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96 мигрантов-нелегалов будут депортированы из Свердловской области

Сегодня, 20:40ОбществоФото: Валерий Горелых/ Ведомости Урал
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