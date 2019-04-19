Депутат гордумы Екатеринбурга предложила принять закон о школьном питании

По мнению депутата, нужно принять новый закон о социальном и здоровом питании. Об этом Дерягина заявила на встрече с депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым.

Хватит уже нам детей травить! У нас уже вся страна обкакалась. Если смотришь средства массовой информации — это уже во всех регионах пошло, заявила депутат.

Дерягина напомнила, что в 2017 году в Совете Федерации уже рассматривался вопрос об отдельном законе по соцпитанию.

По словам Крашенинникова, Госдума планирует внесение поправок в закон №44 о госзакупках. Однако о создании отдельного закона депутат не упомянул.