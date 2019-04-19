Депутат гордумы Екатеринбурга предложила принять закон о школьном питании
Сегодня, 14:08ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Депутат гордумы Екатеринбурга Елена Дерягина потребовала прекратить массовые отравления в школьных столовых, сообщает интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
По мнению депутата, нужно принять новый закон о социальном и здоровом питании. Об этом Дерягина заявила на встрече с депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым.
Хватит уже нам детей травить! У нас уже вся страна обкакалась. Если смотришь средства массовой информации — это уже во всех регионах пошло, заявила депутат.
Дерягина напомнила, что в 2017 году в Совете Федерации уже рассматривался вопрос об отдельном законе по соцпитанию.
По словам Крашенинникова, Госдума планирует внесение поправок в закон №44 о госзакупках. Однако о создании отдельного закона депутат не упомянул.
Напомним, в конце 2018 года в школе № 83 в Екатеринбурге отравились четыре ученика, а школа № 64 была закрыта из-за вспышки кишечной инфекции.
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