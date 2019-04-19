Евгений Грабчак: только «Россети» сегодня отвечают требованиям надежности

«Новые известия» пишут, что со слов слов гендиректора, в указанный период был задействован новый принцип осуществления восстановительных работ после техноаварий, затрагивая время выдвижения бригад на место и время подключения резервных источников энергоснабжения. Так, в среднем показатель времени ликвидации последствий аварий уменьшилось с трех до двух часов.

При этом, в тридцати регионах были проведены масштабные учения, с целью отработать в практические навыки ликвидации аварийных ситуаций. Несмотря на то, что за прошедший осенне-зимний период, на 12% возросло количество опасных метеорологических явлений, масштабные перебои электроподачи был снижен в два раза, с 26 до 11.

Павел Ливинский акцентировал внимание на том, что по итогам работы в ОЗП был составлен рейтинг 50 лучших и 50 худших районов электросетей. Кроме того, энергетики, на базе этого рейтинга внесут изменения в стратегию подготовки к следующему осенне-зимнему периоду. Соответственно, за счет рейтинга будет скорректировано финансирование и распределение средств по проблемным районам.

Выступая с докладом, гендиректор «Россетей» отдельно отметил важность консолидации электрокомплекса. Павел Ливинский подчеркнул, что необходимо интегрировать институт уполномоченных сетевых компаний. Так, ненадежные и безответственные энергокомпании должны покинуть рынок, поскольку они нарушают единство и целостность энергосистемы.

Существенная доля ТСО, которые не входят в группу компаний «Россети», к настоящему времени не готовы к проведению аварийно-восстановительных работ. По факту, только предприятия группы «Россети», а также крупные региональные компании, такие как ДРСК, Башкирская сетевая компания, Сетевая компания Татарстана соответствуют регламенту надежности, укомплектованности спецтехникой и аварийным резервом, готовности к быстрому проведению ремонтов сегодня отвечают. Об этом заявил Евгений Грабчак, Минэнерго.