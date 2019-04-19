МУП в Екатеринбурге заплатит 100 тысяч за разрушенный дом мещанки Захаровой
ЕМУП «СУЭРЖ» оштрафован на 100 тысяч рублей за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия, в частности, дома мещанки Захаровой на улице Хохрякова, 33, сообщает Свердловский областной суд.
Указанное здание находится под государственной охраной с 28 декабря 2001 года.
18 мая 2018 года был проведен осмотр объекта, в ходе которого выявлены нарушения законодательства. Специалисты обнаружили отслоения окрасочных слоев на всех фасадах, трещины на поверхности кирпичной кладки, разрушение оконных откосов и обрамлений, водосточной системы, а также отсутствие водосточных труб и следы намокания стен.
Так как дом мещанки Захаровой находится в частной собственности, то ремонтные работы должны были выполнять собственники помещений. ЕМУП «СУЭРЖ» не производило мер к привлечению собрания собственников и решению данного вопроса.
Судья Лениского района признал ЕМУП виновным в административном правонарушении по части 1 статьи 7.13 КоаП РФ и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей. Ответчик подал апелляцию. Свердловский областной суд не нашел оснований в отмене постановления первой инстанции.