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На официальном портале Нижнего Тагила создан раздел по проекту БКАД
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На официальном портале Нижнего Тагила создан раздел по проекту БКАД

Сегодня, 10:06ОбществоФото: TagilCity.ru
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