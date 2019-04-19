На официальном портале Нижнего Тагила создан раздел по проекту БКАД

Раздел разработан для информирования жителей Нижнего Тагила о ходе проведения работ в рамках национального проекта БКАД. В нем собраны статистические данные по тем дорожным объектам, ремонт которых пройдет в течение ближайших шести лет. Также в разделе есть информация по общим целевым показателям и объемам работ.

Этот раздел поможет тагильчанам узнать больше о том, где, когда и какие работы будут проводиться. В соответствии с рекомендациями федерального и регионального министерств транспорта мы действуем по принципу информационной открытости, поэтому постараемся разместить в этом разделе максимально возможное количество необходимых материалов по участкам ремонтируемых дорог,рассказала ачальник отдела по работе со СМИ и информационно-аналитической работе Алла Жернакова.

Раздел будет постоянно пополняться. Например, после определения подрядчиков будет размещена информация о графике проведения дорожных работ.