Урну с прахом Владислава Тетюхина захоронят на Ваганьковском кладбище

Владислав Тетюхин был кремирован на этой неделе в столице. О дате захоронения урны с прахом не сообщается.

В пятницу, 19 апреля, - девятый день со дня ухода Владислава Тетюхина. В Верхней Салде в храме во имя Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова состоится панихида, на которую придут все желающие. Также горожан приглашают на площадь около Дворца имени Агаркова с 12 до 14 часов.

Сотрудники ВСМПО-Ависма смогут помянуть Владислава Тетюхина в заводских столовых.