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Урну с прахом Владислава Тетюхина захоронят на Ваганьковском кладбище
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Урну с прахом Владислава Тетюхина захоронят на Ваганьковском кладбище

Сегодня, 08:55ОбществоФото: официальный сайт УКЛРЦ
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