Урну с прахом Владислава Тетюхина захоронят на Ваганьковском кладбище
Сегодня, 08:55ОбществоФото: официальный сайт УКЛРЦ
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Урну с прахом уральского миллиардера и мецената Владислава Тетюхина захоронят в Москве на Ваганьковском кладбище, передают «Вечерние ведомости».
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда, Нижний Тагил
Владислав Тетюхин был кремирован на этой неделе в столице. О дате захоронения урны с прахом не сообщается.
В пятницу, 19 апреля, - девятый день со дня ухода Владислава Тетюхина. В Верхней Салде в храме во имя Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова состоится панихида, на которую придут все желающие. Также горожан приглашают на площадь около Дворца имени Агаркова с 12 до 14 часов.
Сотрудники ВСМПО-Ависма смогут помянуть Владислава Тетюхина в заводских столовых.
Владислав Валентинович Тетюхин – известный российский металлург и промышленник. На вырученные с продажи акций ВСМПО деньги он построил в Нижнем Тагиле уникальный медицинский центр. 11 апреля 2019 года Владислав Тетюхин умер после продолжительной болезни на 87-м году жизни.
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