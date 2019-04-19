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В Екатеринбурге покажут копию короны Российской империи за миллиард рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге покажут копию короны Российской империи за миллиард рублей

Сегодня, 17:16ОбществоФото: «Главный проспект»
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