В Екатеринбурге покажут копию короны Российской империи за миллиард рублей
Сегодня, 17:16ОбществоФото: «Главный проспект»
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В центре искусств «Главный проспект» в Екатеринбурге откроется выставка сокровищ. Одним из главных ее экспонатов станет копия короны Российской империи стоимостью 1 млрд рублей, пишет E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Точная копия царской короны создана на заводе «Смоленские бриллианты» и украшена 11 тысячами бриллиантов. Экспонат выставляется редко, сейчас он путешествует по городам России.
В Екатеринбурге корона будет хранится в отдельной комнате с охраной. Также решается вопрос об ограничении посетителей по возрасту. Возможно детей до шести лет на выставку пускать не будут.
Кроме того, на выставке будут представлены колье «Гизехский сфинкс», изумруд «Губернаторский» весом 1010 граммов и коллекция первого золота России.
Выставка пройдет с 26 по 28 апреля.
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