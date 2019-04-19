В Екатеринбурге покажут копию короны Российской империи за миллиард рублей

Точная копия царской короны создана на заводе «Смоленские бриллианты» и украшена 11 тысячами бриллиантов. Экспонат выставляется редко, сейчас он путешествует по городам России.

В Екатеринбурге корона будет хранится в отдельной комнате с охраной. Также решается вопрос об ограничении посетителей по возрасту. Возможно детей до шести лет на выставку пускать не будут.