В Екатеринбурге родители добились увольнения педагога из-за матерных постов

Педагог рассказала, что вела страницу в социальной сети, которая зарегистрирована под чужим именем. Там она писала интересные истории о работе в школе. Ученики вычислили страницу женщины и поделились постом от 2011 года, в котором содержались нецензурные выражения.

После этого родители стали звонить директору и под угрозой обращения в прокуратуру и СМИ просили уволить педагога.

Вчера перед первым уроком директор меня встретила и рассказала, что ей звонили родители, угрожали подать заявление в прокуратуру или пожаловаться в СМИ. В итоге она предложила написать заявление. Я согласилась, так как увидела, что директор боится последствий, пояснила преподавательница.

Также она пояснила, что конфликты с родителями возникали и ранее. Педагог считает, что ученикам не понравились требования из госстандартов. Учительница работала в данной гимназии с февраля 2019 года. Ранее она преподавала только в частных гимназиях.