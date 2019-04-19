В Екатеринбурге вынесен приговор организаторам азартных игр

Прокуратура установила, что в период с января 2015 по февраль 2017 года житель Екатеринбурга вступил в сговор с ранее знакомым товарищем. Организатор закупил не менее 12 терминалов, на которые его сообщник установил программное обеспечение с азартными играми.

Злоумышленники нашли подходящие помещения, в которых к установленным терминалам был обеспечен открытый доступ желающих игроков.

С января по июнь 2015 года организатор решил увеличить доход. Для этих целей к преступным действиям были привлечены еще три сообщника. Они обеспечивали безопасность, подбирали локацию для установки терминалов, контролировали других участников группы, сбор средств в общую кассу и выдачу выигрышей.