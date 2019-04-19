В Екатеринбурге вынесен приговор организаторам азартных игр
В Екатеринбурге организатор незаконных азартных игр и его сообщники приговорены к лишению свободы и штрафам, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Прокуратура установила, что в период с января 2015 по февраль 2017 года житель Екатеринбурга вступил в сговор с ранее знакомым товарищем. Организатор закупил не менее 12 терминалов, на которые его сообщник установил программное обеспечение с азартными играми.
Злоумышленники нашли подходящие помещения, в которых к установленным терминалам был обеспечен открытый доступ желающих игроков.
С января по июнь 2015 года организатор решил увеличить доход. Для этих целей к преступным действиям были привлечены еще три сообщника. Они обеспечивали безопасность, подбирали локацию для установки терминалов, контролировали других участников группы, сбор средств в общую кассу и выдачу выигрышей.
В феврале 2017 года сотрудники правоохранительных органов выявили незаконную деятельность группы. Было возбуждено уголовное дело. Суд признал сообщников виновными. Организатор сговора приговорен к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 900 тысяч рублей. Остальные фигуранты дела получили по три года колонии и штрафу в 500 тысяч рублей.