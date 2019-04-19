Высокинский предложил увеличить штрафы для паркующихся на газоне водителей
Глава столицы Свердловской области пожаловался полпреду президента в Уральском федеральном округе на низкие размеры штрафов для водителей, которые паркуются на газонах. В свою очередь Николай Цуканов остался недоволен тем, как собирают подобные штрафы в Екатеринбурге, сообщает Znak.
Александр Высокинский считает, что нужно увеличивать штрафные санкции для тех, кто оставляет транспортное средство на газоне. На данный момент минимальная планка установлена в 5 тыс. рублей.
Иногда посмотришь, как на сделанное благоустройство какой-нибудь гряземес заехал, так и хочется штрафы сделать… более кусачими, что ли. Потому что иногда это все жалко,посетовал глава Екатеринбурга.
Николай Цуканов в ответ раскритиковал низкую собираемость подобных административных штрафов в Екатеринбурге в сравнении с другими городами региона.
Если в Челябинской области показатель составлял в 2018 году почти 80%, в Ханты-Мансийске — 67%, то в Курганской области — лишь 25%. А в Екатеринбурге эта цифра еще меньше — 23%,заявил полпред.
Главе областной столицы предложено продумать меры по тому, как исправить сложившиеся положение и повысить процент собираемости по штрафам за парковку на газонах.