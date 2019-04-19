Высокинский предложил увеличить штрафы для паркующихся на газоне водителей

Александр Высокинский считает, что нужно увеличивать штрафные санкции для тех, кто оставляет транспортное средство на газоне. На данный момент минимальная планка установлена в 5 тыс. рублей.

Иногда посмотришь, как на сделанное благоустройство какой-нибудь гряземес заехал, так и хочется штрафы сделать… более кусачими, что ли. Потому что иногда это все жалко,посетовал глава Екатеринбурга.

Николай Цуканов в ответ раскритиковал низкую собираемость подобных административных штрафов в Екатеринбурге в сравнении с другими городами региона.

Если в Челябинской области показатель составлял в 2018 году почти 80%, в Ханты-Мансийске — 67%, то в Курганской области — лишь 25%. А в Екатеринбурге эта цифра еще меньше — 23%,заявил полпред.