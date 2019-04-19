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Высокинский предложил увеличить штрафы для паркующихся на газоне водителей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Высокинский предложил увеличить штрафы для паркующихся на газоне водителей

Сегодня, 23:00ОбществоФото: екатеринбург.рф
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