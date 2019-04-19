Житель Екатеринбурга нагревал воду в кружке на Вечном огне в Волгограде
Сегодня, 15:49ОбществоФото: скриншот из видеозаписи Youtube
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18 апреля житель Екатеринбурга был задержан сотрудниками правоохранительных органов за то, что грел воду в кружке на Вечном огне на Аллее героев в Волгограде, сообщают «НовостиВолгограда.ру»
Сюжеты: Екатеринбург
По словам свердловчанина, идея нагреть воду на Вечном огне пришла к нему из космоса. Ему в мозг поступил сигнал, что необходимо срочно выпить теплой воды, чтобы не облучиться.
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Видео: Youtube.com
Как выяснилось позже, задержанный состоит на учете у психиатра. Полицейские направили жителя Екатеринбурга на лечение на 21 день.
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