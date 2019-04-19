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Житель Екатеринбурга нагревал воду в кружке на Вечном огне в Волгограде
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Екатеринбурга нагревал воду в кружке на Вечном огне в Волгограде

Сегодня, 15:49ОбществоФото: скриншот из видеозаписи Youtube
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