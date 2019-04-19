Житель Верхнего Тагила пытался вскрыть банкомат в Екатеринбурге
Сегодня, 18:51ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Ночью 18 апреля в Екатеринбурге 31-летний житель Верхнего Тагила задержан по подозрению в попытке вскрыть банкомат в помещении супермаркета на улице Бебеля, сообщает ОТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
Сотрудники ППС, которые патрулировали район, заметили следы взлома супермаркета. Через разбитую дверь полицейские увидели оборудования для газовой резки металла и испорченный банкомат. Наряд решил осмотреть территорию и обратили внимание на мужчину с обожженными рукавами куртки. Подозреваемый был задержан.
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По словам мужчины, он приехал в Екатеринбург на заработки. Задержанный занимается резкой металла пилой, поэтому с газорезкой не справился. В несовершеннолетнем возрасте тагильчанин привлекался к ответственности за угон мотоцикла.
Возбуждено уголовное дело. До решения суда подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.
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