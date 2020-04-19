Директор ФСИН предложил отправлять подозреваемых под домашний арест из-за пандемии
Директор ФСИН Александр Калашников направил председателю Верховного суда официальное обращение с предложением отправлять подозреваемых в экономических и нетяжких преступлениях под домашний арест или избирать другие меры пресечения в условиях пандемии, сообщает РБК.
В России переполненными оказались 22 следственных изолятора. Каждый пятый задержанный и отправленный в СИЗО, совершает преступления небольшой или средней тяжести, то есть действия, за которые максимальный срок лишения свободы составляет один год. Это могут быть побои, уклонение от оплаты налогов, растрата и так далее.
Калашников предложил не отправлять обвиняемых в таких преступлениях под арест. Вместо этого он предлагает применять альтернативные меры пресечения, например, домашний арест.
По данным ФСИН, просьба директора ФСИН может касаться 37 тысяч человек в России.
За последние сутки в России подтверждено 6060 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших составляет 42 853 человека, из них 3 291 выздоровели, 361 — скончались.