Директор ФСИН предложил отправлять подозреваемых под домашний арест из-за пандемии

В России переполненными оказались 22 следственных изолятора. Каждый пятый задержанный и отправленный в СИЗО, совершает преступления небольшой или средней тяжести, то есть действия, за которые максимальный срок лишения свободы составляет один год. Это могут быть побои, уклонение от оплаты налогов, растрата и так далее.