Маски, антисептик и дистанция. Как тагильчане отмечают Пасху в режиме самоизоляции
19 апреля православные христиане отмечают праздник Пасхи. Однако в условиях ограничений из-за коронавируса верующих попросили оставаться дома и посмотреть богослужения в режиме онлайн. TagilCity.ru расскажет, как прошла первая церковная служба в удаленном режиме, и как тагильчане отмечают Воскресенье Христово.
В ночь на воскресенье в Свято-Троицком кафедральном соборе Нижнего Тагила прошло праздничное богослужение, которое провел епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений. Трансляция службы велась в онлайн режиме.
Из-за пандемии коронавируса количество прихожан было ограничено. На полу нанесли специальные метки для соблюдения дистанции между верующими. На входе волонтеры раздавали прихожанам медицинские маски и обрабатывали им руки антисептиком.
Кроме того, на иконах появились таблички с просьбой воздержаться от их целования.
Сами священнослужители отмечают, что прихожан было в разы меньше, чем обычно. Но те, кто пришли, прислушались к мерам, предписанным Роспотребнадзором — все были в масках и держались на расстоянии друг от друга. Несмотря на ограничения, на фото заметно, что не все граждане соблюдают дистанцию.
На своей странице в Instagram тагильчан поздравил глава города Владислав Пинаев.
Сами жители делятся в социальных сетях фотографиями окрашенных яиц и пасхальных куличей.