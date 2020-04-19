Маски, антисептик и дистанция. Как тагильчане отмечают Пасху в режиме самоизоляции

В ночь на воскресенье в Свято-Троицком кафедральном соборе Нижнего Тагила прошло праздничное богослужение, которое провел епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений. Трансляция службы велась в онлайн режиме.

Онлайн служба в Свято-Троицком кафедральном соборе Видео Видео: ТК «Телекон»

Из-за пандемии коронавируса количество прихожан было ограничено. На полу нанесли специальные метки для соблюдения дистанции между верующими. На входе волонтеры раздавали прихожанам медицинские маски и обрабатывали им руки антисептиком.

Кроме того, на иконах появились таблички с просьбой воздержаться от их целования.

Сами священнослужители отмечают, что прихожан было в разы меньше, чем обычно. Но те, кто пришли, прислушались к мерам, предписанным Роспотребнадзором — все были в масках и держались на расстоянии друг от друга. Несмотря на ограничения, на фото заметно, что не все граждане соблюдают дистанцию.

На своей странице в Instagram тагильчан поздравил глава города Владислав Пинаев.